BBVA tem forte queda no lucro do 4º trimestre, a € 70 milhões

Madri – O Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) divulgou hoje que teve lucro líquido de 70 milhões de euros (US$ 87 milhões) no quarto trimestre de 2017, representando apenas uma fração do ganho de 678 milhões de euros apurado em igual período do ano anterior.

Segundo maior banco da Espanha, o BBVA atribuiu a forte queda no lucro à reavaliação para baixo do valor de ativos e a gastos maiores com impostos.

Em todo o ano de 2017, o BBVA registrou lucro de 3,52 bilhões de euros, um pouco maior que o ganho de 3,48 bilhões de euros de 2016.

O BBVA é controlador do maior banco do México, o BBVA Bancomer.