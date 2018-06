BB Seguridade vende divisão para Mapfre por R$2,4 bi

São Paulo – A BB Seguridade, empresa que reúne os negócios de seguros e previdência do Banco do Brasil, informou nesta terça-feira que seu conselho de administração aprovou uma reestruturação na joint venture que tem com a espanhola Mapfre.

O acordo prevê a venda da participação da BB Seguridade no segmento SH2, que reúne os ramos de seguro automotivo e patrimonial, para a Mapfre, por 2,4 bilhões de reais.

Segundo a BB Seguridade, o acordo lhe permitirá liberar cerca de 1,8 bilhão de reais em capital, recursos que poderão ser liberados a seus acionistas futuramente.