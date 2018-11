BB Seguridade prevê que forte lucro no 4º tri ajude a cumprir meta de 2018

São Paulo – A BB Seguridade deve ter um resultado do quarto trimestre bem mais forte do que no terceiro, o que a levará a atingir a meta de lucro para o ano, disseram executivos da companhia nesta terça-feira.

“Tanto o resultado operacional quanto a receita financeira devem vir bem melhores”, disse a jornalistas o diretor de gestão corporativa e de relações com investidores da seguradora, Werner Suffert.

Braço de seguros e previdência do Banco do Brasil, a BB Seguridade anunciou na segunda-feira à noite que teve lucro líquido ajustado de 891,6 milhões de reais entre julho e setembro, uma queda de 12,7 por cento ante mesma etapa de 2017.

No acumulado dos primeiros nove meses do ano, o lucro está em queda de 8,8 por cento. A faixa estimada pelo grupo para 2018 é de queda de 4 a 6 por cento. Para alcançar o centro da meta, a BB Seguridade precisa ter um lucro de pouco mais de um bilhão de reais entre outubro e dezembro.

Segundo Antonio Maurano, presidente-executivo da BB Seguridade, o quarto trimestre já é sazonalmente melhor. Mas além disso, a companhia teve alguns efeitos extraordinários no terceiro trimestre, devido à volatilidade do mercado. Com a estabilização das taxas de juros no mercado, a tendência é que isso se reverta, disse ele.