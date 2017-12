BB Seguridade investe em portal de oficinas automotivas Car10

São Paulo – A BB Seguridade fez um compromisso de investimento de até 5 milhões de reais no portal de oficinas mecânicas Car10, reforçando parcerias de seguradoras com empresas de tecnologia.

Fundada há três anos, a Car10 é uma ferramenta online de consultas a orçamentos de oficinas mecânicas para reparos cujos valores são em geral inferiores aos da franquia das seguradoras.

Diferente das apólices de seguros que cobrem sinistros e têm os valores reajustados anualmente, no modelo da Car10 o pagamento é por operação. Em caso de sinistro, o cliente envia uma foto da avaria para o portal, que a reencaminha para oficinas próximas. Estas respondem com propostas de orçamentos.

Quando cliente e oficina chegam a um acordo, ambos pagam uma taxa para a Car10. A startup tem uma rede de cerca de duas mil oficinas pelo país, com foco nas regiões Sudeste e Sul.

O objetivo do acordo, segundo o diretor comercial e de produtos da BB Seguridade, Augusto Kurovski, é “participar mais em iniciativas que tenham a ver com nosso ecossistema”.

Terceira maior seguradora automotiva do país, com cerca de 2 milhões de veículos, com base na fatia de mercado informada pela empresa, a BB Seguridade vem fazendo parcerias no meio digital, num momento de efervescência das plataformas tecnológicas de serviços de seguro e previdência, as insurtechs.

No começo do mês, a BB Seguridade anunciou uma joint venture com a Principal Financial para criar a Ciclic, primeira fintech digital brasileira de produtos de previdência complementar.

No caso da Car10, o investimento foi feito por meio por meio da BR Startups, fundo gerido pela MSW Capital, que também tem entre os investidores a Microsoft e a Qualcomm. A Car10 já tem desde maio uma parceria com a seguradora SulAmérica.

O investimento inicial é de 2 milhões e pode chegar a cinco milhões sob certas condições.

Mais cedo neste mês, o fundo anunciou investimento na QueroQuitar, fintech de negociação online de dívidas. Em outubro, tinha investido também na Tbit, startup de análise de imagem que atua no agronegócio. Todos os investimentos são minoritários.

Segundo Richard Zeiger, um dos sócios da MSW Capital, os recursos captados com a BB Seguridade no fundo serão usados principalmente para contratação de pessoal especializado e em marketing.

A rápida aproximação das seguradoras com soluções digitais se dá num ano de receitas pressionadas no setor, refletindo tanto os efeitos da recessão no país quanto da rápida queda do juro básico, que tem impactado as receitas financeiras.

As insurtechs são para as seguradoras o que as fintechs representam para os bancos, uma oportunidade de importante ganho de eficiência ao usar os canais digitais para dar escala à oferta de produtos, ficando menos dependentes da distribuição de produtos em balcões físicos.

Na véspera, o banco Santander Brasil anunciou a criação de uma seguradora digital de automóveis em parceria com a HDI Seguros, a Santander Auto.