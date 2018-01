BB Seguridade faz oferta para vender produtos da Caixa Seguros

São Paulo – A BB Seguridade, braço de seguros e previdência do Banco do Brasil, fez uma oferta para ter o direito de vender serviços de seguros da Caixa Econômica Federal, disseram à Reuters fontes a par do assunto.

O movimento causou espanto dentro e fora da Caixa Econômica, dado o potencial conflito de interesses diante de uma eventual vitória da BB Seguridade na concorrência.

Está em jogo no certame o direito de vender seguros como residencial e automotivo da Caixa. A movimentação é fruto da renegociação dos termos de um acordo anterior do banco com a francesa CNP Assurances, que é sócia na Caixa Seguradora.

O acordo Caixa-CNP, que está perto de vencer, garante exclusividade na negociação dos produtos de seguros da Caixa. Os sócios passaram os últimos dois anos negociando uma extensão do acordo, sem sucesso. Nesse meio tempo, a Caixa constituiu a Caixa Seguridade, que reúne suas participações no setor.

A Caixa Seguridade chegou perto de listar suas ações na bolsa paulista, mas o presidente-executivo da companhia, Raphael Rezende, revelou à Reuters em fevereiro passado que os planos foram suspensos, entre outros motivos, porque o foco eram as conversas para renovação de acordo com a CNP.

Em setembro, a Caixa Seguridade anunciou acordo com a CNP, mas válido apenas para os ramos de seguros de vida, prestamista e previdência, até fevereiro de 2041. Um acordo final, no entanto, ainda não foi assinado.

Nesse contexto, a oferta da BB Seguridade é para poder comercializar outros produtos de seguros da Caixa, como residencial e automotivo.

Segundo fontes ouvidas pela Reuters, o movimento causou surpresa tanto na Caixa como no BB. Isso porque a eventual vitória da BB Seguridade poderia fazer a Caixa disputar a venda de seus próprios produtos com um concorrente.

Segundo uma das fontes ligada à Caixa, o Bradesco também teria feito uma oferta pelo chamado serviço de balcão, ou seja, o direito de vender esses seguros da Caixa, mas foi recusada pela Caixa Seguridade.

No caso da BB Seguridade, apesar das preocupações com conflito de interesses, a insistência do presidente-executivo da BB Seguridade, José Maurício Coelho, pelo negócio acabou prevalecendo.

Consultados, BB Seguridade, BB, Caixa Econômica Federal e Caixa Seguridade não se manifestaram a respeito.

O movimento acontece no momento em que o governo federal determinou o afastamento de quatro vice-presidentes da Caixa Econômica, a pedido das forças-tarefas das operações Greenfield, Cui Bono e Sépsis, uma vez que são investigados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público.Aluísio Alves