BB Seguridade e Mapfre confirmam reestruturação de sociedade

São Paulo – A BB Seguridade, holding de seguros do Banco do Brasil, e a seguradora espanhola Mapfre confirmaram, em fato relevante ao mercado, a reestruturação societária e operacional das sociedades integrantes do atual Grupo Segurador BB e Mapfre.

Com as mudanças, antecipadas pela Coluna do Broadcast na semana passada, será criada uma nova empresa que atuará em menos segmentos, com maior foco em seguro de vida e rural, deixando de fora, por exemplo, as carteiras de seguros de automóveis e grandes riscos.

O novo grupo BB Mapfre vai atuar junto ao canal bancário do Banco do Brasil nas áreas de seguro de vida, prestamista (que garante o pagamento de prestações), vida produtor rural, habitacional, agrícola, penhor rural, residencial, empresarial, massificados e DPVAT.

No canal “affinity” (massificado), essas mesmas carteiras também poderão ser exploradas pelo “Futuro Grupo BB e Mapfre, desde que previamente acordado entre a BB Seguridade e a Mapfre”.

A exceção, conforme explica a companhia no fato relevante, é quando o canal “affinity” em questão for de uma sociedade coligada do BB, hipótese essa que dispensará a aprovação prévia.

As mudanças ocorrem após seis anos de um casamento entre o BB e a Mapfre, cuja união era prevista para durar no mínimo 20 anos.

Insatisfeito com as receitas que obtinha da sociedade, o Banco do Brasil propôs a revisão do negócio no âmbito dos seus esforços de otimizar receitas e melhorar sua rentabilidade na gestão de Paulo Caffarrelli, que assumiu o comando do BB na gestão do presidente Michel Temer.

As conversas, conforme noticiou a Coluna do Broadcast no ano passado, perduraram durante quase todo o exercício de 2017.

Já a Mapfre vai atuar no canal corretor e “affinity” nos segmentos de seguro de vida, prestamista, agrícola, auto, grandes riscos, residencial, empresarial e DPVAT.

Terá ainda, como antecipou o Broadcast, exclusividade para atuar no canal bancário do BB e suas coligadas no segmento de seguro de automóvel e grandes riscos. As condições dessa parceria, de acordo com a BB Seguridade, serão ainda definidas.

“A reestruturação da operação de seguros no Grupo Segurador BB e Mapfre está alinhada com a estratégia de simplificação da estrutura de governança e gestão das participações adotada pela BB Seguridade”, destaca a holding, em fato relevante.

A companhia acrescenta ainda que essa estratégia tem por objetivo aumentar a ênfase na comercialização de produtos de seguro no canal bancário, buscando aperfeiçoar os serviços prestados aos clientes do BB bem como a maximização na geração de valor para seus acionistas.

De acordo com a BB Seguridade, a destinação dos recursos que poderão ser eventualmente liberados será posteriormente definida.