BB mira aumento de receitas com tarifas para ampliar lucro em 2019

São Paulo – O Banco do Brasil manterá o foco em aumentar tarifas e controlar despesas como carro-chefe do esforço para ampliar a rentabilidade em 2019, reiterou nesta sexta-feira o vice-presidente de gestão financeira e de relações com investidores do grupo, Bernardo Rothe.

“Despesas menores ou em linha com a inflação, receitas com serviços acima da inflação e crescimento das margens com crédito serão os principais ‘drivers’ do aumento do nosso lucro em 2019”, disse Rothe, durante teleconferência com analistas sobre os resultados do terceiro trimestre, sem detalhar números.

Rothe frisou que a diversificação da base de receitas, em especial com serviços, é a base da estratégia do BB para seguir ampliando a rentabilidade sobre o patrimônio nos próximos anos, uma vez que isso exigirá menos alocação de capital.

Isso, mesmo diante de uma esperada aceleração das operações de crédito em 2018, com a melhora do cenário econômico, o que deve contribuir para aumento das margens com empréstimos, especialmente com pessoas físicas, disse o executivo.

O vice-presidente do BB ainda previu queda adicional do índice de inadimplência acima de 90 dias, movimento apoiado sobretudo na melhora do perfil dos empréstimos para grandes empresas.