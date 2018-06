Banco do Brasil assina acordo com EDP no mercado de energia livre

São Paulo – O Banco do Brasil anunciou nesta quarta-feira um acordo de 86 milhões de reais com a EDP no mercado livre de energia.

O contrato, que envolve 400 GWh para 24 edifícios do BB em 14 Estados do país, tem duração prevista de cinco anos, o que deve gerar uma economia total de cerca de 50 milhões de reais para o banco.

O BB gasta cerca de 450 milhões de reais por ano com consumo de energia elétrica.

Segundo o presidente-executivo do BB, Paulo Caffarelli, à medida faz parte dos esforços da empresa para reduzir custos.

“A ordem é atacar a eficiência operacional”, disse Caffarelli a jornalistas ao anunciar o acordo.

Segundo ele, novas iniciativas para reduzir as despesas com energia elétrica estão sendo preparadas, como o uso de energia solar em algumas das novas agências do BB.