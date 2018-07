Barril do Brent fecha em alta de 1,36%

Londres – O barril de petróleo Brent para entrega em agosto fechou nesta segunda-feira (09) em baixa de 1,36% no mercado de futuros de Londres, cotado a US$ 78,16.

O petróleo do Mar do Norte, de referência na Europa, terminou o pregão no International Exchange Futures (ICE) US$ 1,05 acima do valor final da sessão de ontem.

Os possíveis efeitos sobre a oferta de petróleo no mercado das sanções dos Estados Unidos sobre o Irã voltaram a elevar os preços do barril de referência na Europa, segundo os analistas.

O temor de uma redução da produção iraniana foi maior do que as expectativas de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e a Rússia estejam preparados para aumentar o nível de suas extrações.