Barragem da Vale se rompe e lama invade Brumadinho (MG)

Uma barragem da mineradora Vale se rompeu hoje em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG). Imagens mostram a lama tomando conta da cidade. O Corpo de Bombeiros já deslocou equipes para o local, inclusive com helicópteros.

Segundo a companhia, o problema ocorreu no início da tarde de hoje, na barragem de Mina Feijão. As primeiras informações indicam que os rejeitos atingiram a área administrativa da companhia e parte da comunidade da Vila Ferteco. Não há informações sobre feridos. A companhia afirma ainda que ativou seu Plano de Atendimento a Emergências para Barragens.

“A prioridade total da Vale, neste momento, é preservar e proteger a vida de empregados e de integrantes da comunidade”, disse a empresa em nota.

De acordo com a Defesa Civil, os moradores que vivem na parte baixa da cidade precisarão ser retirados de suas casas. A prefeitura alerta para que os cidadãos fiquem longe do rio Paraopeba. O município tem 39 mil habitantes.

O Instituto Inhotim, museu a céu aberto localizado em Brumadinho, está sendo evacuado por segurança. Com 14 hectares de visitação, o parque conta com um dos mais importantes acervos de arte contemporânea do país, além de uma coleção de espécies raras de todos os continentes.

O Ibama enviou uma equipe para Brumadinho. A equipe foi enviada a despeito do licenciamento da empresa ter sido feita pelo estado de Minas Gerais e não pelo governo federal (mesmo caso da Samarco), em razão da gravidade do caso e também porque o rio em que houve o desabamento desemboca no São Francisco, administrado pela União.

Tragédia em Mariana (MG)

O episódio remete ao rompimento da barragem do Fundão, da mineradora Samarco, no município de Mariana, também em Minas Gerais, em novembro de 2015. O desastre de Mariana deixou 19 pessoas mortas na comunidade de Bento Rodrigues, que foi devastada pelos dejetos. A Vale, junto com a BHP Billiton, é uma das controladoras da Samarco.

Houve também poluição da bacia do Rio Doce e devastação de vegetação. Desde novembro de 2016, tramita na Justiça Federal de Ponte Nova (MG) uma ação criminal sobre a tragédia, que se tornou o maior desastre ambiental já registrado no país.

Veja vídeos que mostram a lama na cidade de Brumadinho:

