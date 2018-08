Barclays reverte prejuízo e tem lucro de 468 milhões de libras

Londres – O Barclays registrou lucro de 468 milhões de libras (US$ 614 milhões) no primeiro semestre de 2018, o que reverteu prejuízo de 1,2 bilhão de libras em igual período do ano passado. A receita do banco britânico, por sua vez, ficou estável, em 10,9 bilhões de libras.

O resultado mais recente foi impulsionado pela receita com a divisão de operações e pela redução nas perdas com empréstimos inadimplentes. O banco ainda reiterou que pretende pagar dividendo de 6,5 pence por ação para 2018. Às 5h30 (de Brasília), a ação do Barclays caía 0,62% na Bolsa de Londres. O papel chegou a subir 1,9% nos futuros logo após o balanço, mas perdeu força em meio a uma manhã negativa nas praças europeias, com a tensão comercial em foco.