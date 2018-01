Bank of America tem queda no lucro do 4º tri, a US$ 2,37 bilhões

Nova York – O Bank of America (BofA) divulgou hoje que seu lucro líquido caiu no quarto trimestre de 2017 ante igual período do ano anterior, a US$ 2,37 bilhões, o equivalente a US$ 0,20 por ação.

A queda foi atribuída a despesas de US$ 2,9 bilhões relacionadas à reforma tributária aprovada nos EUA em dezembro. O custo extraordinário reduziu o lucro do último trimestre em US$ 0,27.

Analistas consultados pela Thomson Reuters haviam previsto lucro por ação de US$ 0,44, no cálculo com ajustes.

No trimestre final de 2016, o BofA, que tem sede em Charlotte (Carolina do Norte), havia lucrado US$ 4,5 bilhões, ou US$ 0,39 por ação.

Por volta das 10h10 (de Brasília), a ação do BofA operava em leve alta de 0,35% nos negócios do pré-mercado em Nova York.