Bank of America supera expectativas e regista alta no lucro do 1º tri

Nova York – O Bank of America (BofA) anunciou hoje que teve lucro líquido de US$ 6,92 bilhões no primeiro trimestre do ano, maior que o ganho de US$ 5,34 bilhões obtido em igual período de 2017.

O lucro por ação ficou em US$ 0,62, acima da previsão de analistas, de US$ 0,59.

A receita do BofA somou US$ 23,13 bilhões entre janeiro e março, ante US$ 22,25 bilhões um ano antes. A projeção do mercado era US$ 23,06 bilhões.

Por volta das 7h10 (de Brasília), a ação do BofA subia 0,7% nos negócios do pré-mercado em Nova York. Fonte: Dow Jones Newswires.