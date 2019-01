Bank of America amplia lucro em 208% no 4º trimestre e supera expectativas

São Paulo – O Bank of America (BofA) divulgou hoje que teve lucro líquido de US$ 7,28 bilhões no quarto trimestre de 2018, resultado 208% maior que o ganho de US$ 2,4 bilhões obtido em igual período do ano anterior. O lucro por ação ficou em US$ 0,70 no período, acima da previsão de US$ 0,63 de analistas consultados pela FactSet.

O lucro do BofA foi favorecido pelo corte de impostos aprovado nos EUA no fim de 2017. No último trimestre daquele ano, o banco anunciou grandes despesas extraordinárias relacionadas à reforma tributária americana.

A receita do BofA subiu 11% na mesma comparação, a US$ 22,7 bilhões.

Às 10h06 (de Brasília), a ação do BofA subia 3,7% nos negócios do pré-mercado em Nova York. Com informações da Dow Jones Newswires.