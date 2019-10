Banijay Group anuncia acordo para adquirir a produtora holandesa Endemol

Paris – A produtora francesa Banijay Group anunciou neste sábado (26) que fechou o acordo para adquirir a totalidade do holandês Endemol Shine Group, o que pode resultar na formação de um novo gigante da produção audiovisual.

A companhia divulgou a informação por meio de comunicado, em que não detalha o valor da negociação, mas veículos especializados, como o “Deadline”, avaliam a compra em 2 bilhões de euros (R$ 8,89 bilhões).

O Endemol Shine Group era propriedade, até agora, da Walt Disney Company e de fundos gerenciados por filiados da Apollo Global Management, Inc.

Segundo o Banijay Group a compra ainda está condicionada “aos trâmites frequentes de conclusão, incluindo as autorizações de órgãos reguladores e a consulta com os órgãos que representam funcionários”.

Se aprovado o negócio, o grupo francês possuirá cerca de 200 companhias de produção, em 23 diferentes países, além de direitos de quase 100 mil horas de conteúdo.

O Banijay Group ficará com as quase 66 mil horas de programação da Endemol e com cerca de 4,3 mil formatos registrados pela companhia holandesa, em atrações como “Black Mirror”, “Big Brother“, “Masterchef“, entre outros.