São Paulo — Os grandes bancos brasileiros estão negociando com a Odebrecht uma recuperação extrajudicial do conglomerado, disse nesta terça-feira o presidente-executivo do Bradesco, Octavio de Lazari.

“Estamos preparados para todos os cenários, mas estamos negociando a possibilidade de recuperação extrajudicial“, disse Lazari a jornalistas, após palestra em evento de tecnologia do setor bancário.