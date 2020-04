Bancos e corretoras doam mais de R$ 60 milhões contra coronavírus

Depois das fabricantes de cosméticos doarem álcool gel e das montadoras resolverem fabricar respiradores como forma de combater o avanço do coronavírus no país, as instituições financeiras, entre elas bancos, seguradoras e também corretoras, estão doando dinheiro para o sistema de saúde e projetos sociais de prevenção ao avanço da covid-19.

O banco BV anuncia três iniciativas para ajudar no combate à pandemia de Covid-19 no Brasil. A instituição doou R$ 30 milhões e iniciou uma campanha para arrecadação de recursos que serão prioritariamente destinados para compra de insumos hospitalares e distribuição de itens de primeira necessidade aos projetos sociais com os quais já mantêm relacionamento.

Os recursos doados já estão sendo entregues, incluindo aquisição de 50 respiradores em parceria com o Governo do Estado de São Paulo e auxílio de R$ 300 em vale alimentação para 1.400 famílias em estado de vulnerabilidade no Rio de Janeiro, atendidas pelo Instituto Reação. A instituição ainda está empenhada em estender o benefício para os mais de 30 projetos sociais beneficiados pelo banco.

Além da doação, o banco BV convida seus clientes, parceiros e sociedade, pessoas físicas e jurídicas, para se engajar em uma campanha de arrecadação online. As doações serão feitas pela plataforma digital “Abrace uma Causa”, reconhecida pela capacidade de conectar pessoas e empresas com causas sociais de várias regiões do Brasil. Para cada R$ 1 doado por pessoa física, o banco BV doará a mesma quantia, até o total de R$ 10 milhões.

Os valores arrecadados beneficiarão todas regiões do Brasil, com foco nas localidades mais impactadas pelo novo coronavírus. Além de hospitais, famílias atingidas pela doença e em estado de vulnerabilidade social serão assistidas. A prestação de contas será feita na própria plataforma e será aberta para acompanhamento da sociedade.

Já a Genial Investimentos irá reverter toda a receita líquida de corretagem da última semana para que instituições recebam kits especiais da campanha de prevenção ao coronavírus.

Os kits são compostos por cestas básicas de alimentos, itens de higiene e proteção das famílias para o combate ao coronavírus como álcool 70%, álcool em gel (500 ml), desinfetante, sabonetes antibactericidas, além de uma cesta de itens de higiene pessoal como shampoo, sabonete em barra, creme dental e escova de dentes, entre outros.

O projeto é coordenado por seis ONGs da capital paulista, que tem foco em crianças e jovens e beneficiam 2.880 famílias na Brasilândia, Comunidade do Moinho (no entorno da Cracolândia), Campo Limpo, Imirim, Real Parque e Jardim Panorama. As instituições foram selecionadas levando em consideração o critério de famílias em situação de alta vulnerabilidade social nessas comunidades. O cálculo estimado é que 11.520 pessoas sejam impactadas pela ação.

A plataforma conta com mais de 50 ONGs parceiras cadastradas e certificadas pelo selo de qualidade do padrão de projetos desenvolvidos. Muitas dessas iniciativas são responsáveis por garantir às vezes a única refeição do dia de centenas de crianças e jovens carentes. A campanha também está aberta para contribuição voluntária da população pelo site da ONG.

O Banco Safra, anunciou que está doando R$ 20 milhões para hospitais públicos e Santas Casas, que serão destinados à ampliação de leitos hospitalares e compra de equipamentos e insumos médicos. A doação será feita diretamente às entidades ou por meio de parceiros privados na área da saúde, desde que os projetos sejam voltados para a rede hospitalar pública. O banco também está convidando clientes e parceiros para fazerem doações em torno dessa causa.

O dinheiro arrecadado será destinado a ações específicas voltadas ao tratamento e combate ao coronavírus. Já foi iniciado com o projeto para implementar leitos de UTI para a rede municipal de São Paulo, com gestão e operação do Hospital Albert Einstein; também com o projeto que prevê a criação de leitos num hospital de campanha no Grajaú, sob gestão do Hospital Sírio Libanês; há a doação de equipamentos de proteção à Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e a participação no projeto do Hospital de Campanha Lagoa-Barra, que terá 200 leitos para atender pacientes SUS, e é conduzido pela Rede D’Or. Nesta etapa, portanto, o Banco Safra está doando o equivalente a 60 leitos de UTI (cama, respirador, monitor e bomba de infusão), mais 1 milhão de máscaras cirúrgicas, 700 mil aventais de proteção, além de participar na construção de dois hospitais de campanha.

Os valores arrecadados receberão destinação a partir de pleitos dos próprios hospitais ou por meio do uso da expertise de parceiros tradicionais do banco no segmento da saúde, que indicarão a destinação do dinheiro da melhor forma, com direcionamento para as compras mais urgentes e às entidades públicas mais necessitadas.

A Fundación Mapfre anunciou a doação de € 3 milhões (o equivalente a mais de R$ 16 milhões) para o enfrentamento da pandemia no Brasil. O valor irá apoiar iniciativas de autoridades governamentais e entidades de saúde, tanto de prevenção da disseminação do novo coronavírus quanto tratamento da infecção. A companhia anunciará em breve os projetos que serão beneficiados com o montante.