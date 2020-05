Banco Safra entra na briga por agentes autônomos com o SafraInvest

O banco Safra vai disputar os escritórios de agentes autônomos com as corretoras de investimento. A nova frente de negócios chamada SafraInvest tem como objetivo estruturar uma rede premium de escritórios e assessores de investimento. “Estamos sendo muito consultados neste momento de incertezas, sentimos que as pessoas estão preocupadas e querem contar com uma casa que tenha tradição e segurança na alocação de recursos”, destacou Maurício Ceará, diretor do SafraInvest, em nota.

Atualmente, o banco tem mais de 240 bilhões de reais em recursos de terceiros sob gestão e cerca de 130 agências espalhadas pelo país. A ideia é que os escritórios credenciados ao SafraInvest sejam essenciais para contribuir com a expansão das operações da instituição.

Os clientes SafraInvest terão acesso aos mesmos produtos de investimento dos clientes do banco Safra. “Com o SafraInvest, queremos ampliar nossa atuação geográfica unindo o que cada um tem de melhor: nossa tradição de solidez e segurança, além de um portifólio de produtos muito robusto. A isso aliaremos a presença geográfica do Safra e um atendimento de excelência que muitos escritórios e assessores de investimento proporcionam”, explica Ceará.

Até o momento, a plataforma conta com três escritórios credenciados. São eles: a Apollo Investimentos que atua em Curitiba, Ponta Grossa e Guarapuava, no Paraná, a V Invest e a Phoenix, ambas com sede em São Paulo. Outros escritórios estão em fase de finalização de seus processos.