Banco Mitsubishi compra Pacific Capital

São Paulo – O Union Bank, unidade do banco japonês Mitsubishi UFJ Financial Group, anunciou, nesta segunda-feira, a compra do americano Pacific Capital Bancorp por 1,5 bilhão de dólares.

A operação sinaliza a recuperação do setor bancário nos Estados Unidos, depois de um ano marcado por poucas negociações nesse mercado.

De acordo com informações da imprensa internacional, o Union Bank espera melhorar o desempenho da carteira de crédito do Pacific no longo prazo.

Com a aquisição da Pacific Capital e suas operações bancárias principais, Santa Barbara Bank & Trust, o Union irá expandir presença geográfica para áreas importantes da Costa Central da Califórnia.

A operação deve ser concluída no último trimestre deste ano e passará agora pela aprovação dos órgãos reguladores americanos.