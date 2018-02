Banco Intesa Sanpaolo tem lucro de 1,43 bi de euros no 4º tri/17

Roma – O banco italiano Intesa Sanpaolo apresentou lucro líquido de 1,43 bilhão de euros no quarto trimestre de 2017, comparado a US$ 776 milhões no mesmo período de 2016.

No total de 2017, o banco teve lucro de 7,32 bilhões de euros, acima dos 3,11 bilhões de euros em 2016. O número inclui uma contribuição pública de 3,5 bilhões de euros que o banco obteve no segundo trimestre.

Em 2017, o banco participou do resgate de dois bancos italianos regionais. O governo liquidou os ativos podres dos bancos regionais, enquanto o Intesa Sanpaolo comprou os ativos saudáveis por um euro. O acordo incluía a contribuição pública de 3,5 bilhões para o Intesa com o objetivo de compensar o impacto da transação.

O Intesa manteve seu plano de pagar 3,4 bilhões de euros em dividendos.

O banco italiano também revelou um novo plano de negócios que prevê redução de custos e aumento de receita significativos.

A meta para 2021 inclui receita líquida de até 6 bilhões de euros, retorno nas ações de 12,4% e renda operacional de até 20,8 bilhões.