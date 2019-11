Banco Inter compra 70% da gestora de recursos DLM

São Paulo — O Banco Inter anunciou que seu conselho de administração aprovou nesta quarta-feira (6) assinar a aquisição de 70% na DLM Invista Gestão de Recursos pelo equivalente a 49 milhões de reais.

Em fato relevante, o Banco Inter afirma que a DLM tem 4,5 bilhões em ativos sob gestão e cerca de 40 mil cotistas.

“Como resultado desta aquisição, pretendemos explorar e desenvolver as sinergias existentes em nossa plataforma aberta, que já conta com 338 mil investidores”, afirmou o banco.

Do valor a ser desembolsado, metade será paga no fechamento da operação, enquanto os 24,5 milhões de reais restantes serão pagos em quatro parcelas anuais, podendo ser reajustadas de acordo com a performance da DLM nos entre 2020 e 2023.

Os principais sócios da DLM manterão 30% no negócio.

Resultado

O banco também anunciou que teve lucro líquido de 11,8 milhões de reais no terceiro trimestre, queda de 64 por cento sobre o desempenho dos três meses imediatamente anteriores e baixa de 38 por cento na comparação anual.

O número de contas subiu 28,4 por cento entre junho e o final de setembro, para 3,26 milhões. Um ano antes, o número de contas estava em 1,05 milhão, segundo o balanço.

A carteira de crédito cresceu 10,6 por cento na base trimestral e subiu 43,7 por cento na anual, para 4,38 bilhões de reais.