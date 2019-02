Banco do Brasil pode vender fatia no Banco Votorantim

São Paulo – O Banco do Brasil e o Grupo Votorantim estão contratando uma consultoria para avaliar estratégias para o Banco Votorantim, no qual dividem o controle, disse nesta quinta-feira o presidente-executivo do BB, Rubem Novaes.

“Estamos avaliando alternativas para esse investimento”, disse Novaes a jornalistas, adiantando que uma hipótese já descartada é de comprar a metade detida pelo sócio.

Novaes afirmou também que o argentino Banco Patagônia não possui sinergias com o BB e que o banco também avalia opções para a fatia controladora que tem no negócio. “Mas não temos pressa para vender ativos”, disse Novaes.