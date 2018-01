Banco do Brasil anuncia mudanças em sistema de atendimento

São Paulo – O Banco do Brasil anunciou nesta sexta-feira, 5, em comunicado ao mercado, a adoção de medidas para a especialização do atendimento, visando racionalizar os processos de atendimento e aumentar o volume de negócios.

Entre os procedimentos adotados pelo banco estão previstas a ampliação da equipe de atendimento, bem como do encarteiramento de clientes em escritórios digitais e de produtores rurais, além do atendimento especializado aos clientes de micro e pequenas empresas.

De acordo com o comunicado, o movimento não terá impacto relevante no resultado do BB em 2018, especialmente na linha de despesas administrativas, e pretende reforçar o uso da plataforma digital do banco como meio de atendimento.