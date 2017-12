Banco da Amazon? Veja essa e outras previsões para 2018

A entrada da Amazon no setor financeiro pode se concretizar em breve. Os banqueiros que se cuidem.

Ken Leon, analista bancário da CFRA , empresa de pesquisa de investimentos, afirma que a gigante on-line pode adquirir um banco de pequeno ou médio porte em 2018 para garantir presença no setor. Esta é apenas uma de suas principais previsões para o setor no ano que vem.

“Pode ser uma jogada tática ou uma entrada estratégica ampla no setor bancário em um momento em que a Amazon busca uma ligação maior com os consumidores e com as pequenas empresas em empréstimos ao consumidor, como financiamento automotivo, cartões de crédito e financiamento de imóveis”, escreveu.

A Amazon já se aventurou muito além de suas raízes na internet, estabelecendo por exemplo uma presença física no negócio de supermercados com a aquisição da Whole Foods Market no início do ano. As ações da empresa subiram quase 60 por cento no acumulado do ano.

Entre as demais previsões principais de Leon para os bancos no ano que vem estão a decisão dos bancos de investimentos de combinar negócios de renda fixa, commodities e trading cambial e a aceleração dos lucros no segundo semestre quando a curva de rendimento aumentar e os bancos virem uma receita líquida de juros maior. Entre suas 10 previsões para 2018, a possível aposta da Amazon aparece em terceiro lugar na lista.