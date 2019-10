Banco Central autoriza funcionamento de Banco XP

São Paulo — O Banco Central autorizou o funcionamento do banco múltiplo da plataforma de investimentos XP, segundo despacho publicado nesta sexta-feira (11) no Diário Oficial da União.

A constituição do banco já havia sido autorizada pela autoridade monetária em dezembro do ano passado. O capital social é de 100 milhões de reais e a instituição tem permissão para operações no mercado de câmbio.

Os controladores do Banco XP SA são Guilherme Dias Fernandes Benchimol, Julio Capua Ramos da Silva, Carlos Alberto Ferreira Filho, Daniel Albernaz Lemos, Gabriel Klas da Rocha Leal, Pedro Henrique Cristoforo da Silveira e Fabricio Cunha de Almeida, segundo despacho do BC.

A autorização foi concedida enquanto a XP Investimentos prepara-se para uma oferta pública inicial de ações (IPO). Em setembro, a empresa contratou JPMorgan, Goldman Sachs e Morgan Stanley para coordenar a operação em Nova York, disseram duas fontes com conhecimento do assunto.

No começo do ano, a XP afirmou que planeja quadruplicar seus ativos sob custódia para 1 trilhão de reais até dezembro de 2020.