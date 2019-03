Banco Central aprova aumento de capital do Bradesco no valor de R$8 bi

São Paulo – O Banco Central aprovou nesta terça-feira o processo de aumento de capital do Bradesco no valor de 8 bilhões de reais com bonificação de ações na proporção de dois novos papeis para cada 10 detidos pelos investidores.

Com a operação, o capital social da instituição financeira passará a 75,1 bilhões de reais, ante 67,1 bilhões de reais anteriormente, informou o banco em comunicado.

Ainda segundo o Bradesco, serão beneficiados acionistas inscritos nos registros do banco em 29 de março de 2019 e as ações passam a ser negociadas ex-bonificação a partir do dia 1º de abril.

O comunicado diz ainda que os juros sobre capital próprio (JCP) mensais serão mantidos, enquanto as ações bonificadas terão incremento de 20 por cento sobre os montantes pagos mensalmente a título de JCP.

Em 8 de fevereiro, o Bradesco anunciou que seu conselho de administração havia registrado proposta para elevar o capital social do banco em 8 bilhões de reais, a fim de aumentar a liquidez das ações no mercado e adequar “saldo das reservas de lucros frente aos limites legais”.

Em 2019, as ações preferenciais do Bradesco acumulam alta de cerca de 16,5 por cento, após terem subido quase 30 por cento no ano passado.

(Por Gabriela Mello)