Banco Carrefour lança marketplace de seguros e serviços

O Banco Carrefour anuncia nesta segunda-feira, 5, um marketplace de seguros, em parceria com a insurtech Suthub. O serviço é destinado a clientes do Cartão Carrefour e do Cartão Atacadão, os quais terão condições especiais, e também para não clientes que possuem outros cartões de crédito. A contratação do produto desejado, de diferentes seguradoras, é totalmente digital. Os valores do negócio não foram divulgados.

“A plataforma prioriza o empoderamento do cliente ao permitir que ele selecione o produto desejado, a seguradora que melhor atende a sua necessidade e a customização das coberturas, com a comparação entre propostas de diferentes seguradoras”, diz o comunicado sobre o lançamento.

O grupo também informa que futuramente novas seguradoras, produtos e assistências ingressarão na plataforma, que nos primeiros meses irá operar em sua versão “mínimo produto viável” (MVP, na sigla em inglês).

A criação da Corretora de Seguros e Serviços do Banco Carrefour e a oferta de produtos de diversas seguradoras no marketplace não afetam a venda de seguros nas operações atuais dos cartões, com os quais há contrato de exclusividade nos canais físicos com o BNP Paribas Cardif, explica o comunicado.

O site, separado do Banco Carrefour, está disponível nas versões mobile e desktop e conta com suporte por meio de um chat humano.

No último dia 25 de julho, o produto havia sido comentado pelo CEO do Banco Carrefour, Carlos Mauad, em teleconferência com analistas para divulgação dos resultados trimestrais.

No comunicado enviado ao mercado, Mauad diz que se trata da primeira iniciativa do Banco Carrefour em mercado aberto. “Por ser uma plataforma viva, o portfólio de seguros e serviços e o número de seguradoras crescerá de forma gradual ao longo do tempo”.