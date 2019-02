Banco britânico StanChart reformula direção e substitui CEO

Londres – O banco britânico Standard Chartered nomeou Mike Rees como substituto do presidente-executivo Peter Sands, tornando o chefe do setor de atacado o novo herdeiro natural da instituição focada em empréstimos à Ásia após o anúncio de saída do diretor financeiro do banco.

A chocante saída de Richard Meddings levou as ações do StanChart à maior baixa em 18 meses. Meddings era visto como favorito para suceder Sands, e sua decisão de deixar a empresa como parte de uma reorganização privou o grupo de um executivo-chave ao entrar em uma nova etapa de crescimento fraco.

O StanChart alertou no mês passado que seu recorde de 10 anos de crescimento do lucro teria fim e que, para combater a desaceleração, combinará suas unidades de atacado e consumo a partir de abril.

Rees irá comandar essa nova unidade e se tornar vice-presidente-executivo, um novo cargo. Como parte da reorganização, Steve Bertamini, chefe do segmento de consumo, também deixará o cargo.