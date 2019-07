Banco Bari espera originar R$ 1 bilhão com cartão de crédito e home equity

São Paulo — O grupo Barigui, que acaba de lançar o Banco Bari, tem como meta originar, no seu terceiro ano, R$ 1 bilhão com seu cartão de crédito e com operações de home equity.

O banco acaba de colocar no mercado um cartão de crédito, com limite de até R$ 1 milhão, que terá o lastro em imóveis. Neste ano a projeção é de que a originação alcance R$ 350 milhões, dobrando para R$ 700 milhões no ano que vem.

O Bari Card poderá alcançar o limite de R$ 1 milhão para aqueles que têm bem imobiliário avaliado em mais de R$ 2 milhões. O cliente poderá sacar até 90% do seu limite, contratando uma operação de crédito, com parcelamento em até 120 meses e a taxas de juros mais baixas das que cobradas no mercado. O lastro em imóveis é que permitirá a cobrança de juros menores.

Para parcelamentos de até R$ 30 mil, a taxa mensal será de 1,99% ao mês. Já para valores maiores, o cliente poderá realizar uma operação de home equity, dentro do limite de crédito disponível, com taxas a partir de 1,09% + IPCA, variando conforme o tipo do imóvel.

Fundado há 24 anos, o grupo Barigui já securitizou mais de R$ 6 bilhões de crédito imobiliário, originado e de terceiros, e já originou mais de R$ 800 milhões em home equity.

Nessa primeira fase do lançamento, o cartão será oferecido nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O produto está sendo lançado com a bandeira Elo.

“O BC já sinalizou vários estímulos recentes a essa modalidade de crédito mais barata, em movimentos que devem auxiliar na redução da elevada inadimplência dos brasileiros. Além disso, as pesquisas mostram que o potencial de mercado é muito grande e ainda não explorado”, comenta, em nota, o presidente do Banco Bari, Rodrigo Pinheiro.

O Banco Bari foi criado após a transformação da Barigui Financeira, depois de autorização no ano passado dada pelo Banco Central (BC).