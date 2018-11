Balneário Camboriú se destaca como polo de imóveis de luxo

A crise econômica passa longe do mercado imobiliário de luxo. Ao contrário, o segmento não para de crescer. Segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), de janeiro a julho deste ano, o setor teve uma alta significativa nos lançamentos – em contraste com o comportamento das vendas, que tiveram uma retração de 0,5% se comparadas às do mesmo período de 2017. O Sindicato da Habitação do Estado de São Paulo (Secovi-SP) reforça esse movimento. De acordo com a entidade, esse mercado aumentou 20% no país no último ano.

Entre as razões para a expansão está o fato de que esse padrão de imóvel sofre menos com as variações econômicas, já que seu comprador não é tão dependente de financiamentos habitacionais. Outro motivo é a consistente valorização. Com localização privilegiada e projetos que priorizam a sofisticação, a privacidade e o uso de materiais de primeira linha, o valor do metro quadrado desses empreendimentos só cresce e se mostra um excelente investimento.

Balneário Camboriú (SC) é um dos polos desse segmento em ascensão. De acordo com os números de setembro do medidor de preços Índice Properati Hiperdados (IPH), a cidade catarinense, cuja média atual do metro quadrado é 9 469 reais, já ultrapassou São Paulo, ficando em segundo lugar no Brasil, atrás apenas do Rio de Janeiro. Nos últimos 12 meses, os imóveis do município valorizaram 8,5%.

E essa valorização não é por acaso. O famoso balneário tem alto índice de qualidade de vida, diversos atrativos turísticos, badalada vida noturna e ampla gama de serviços. Sua faixa beira-mar é um dos mais cobiçados endereços do país para residências de praia, exibindo edifícios de alto padrão de ponta a ponta.

Mais exclusivo, impossível

Um exemplo da sofisticação na região é o Hamptons Village, lançamento da Embraed Empreendimentos, referência em imóveis de luxo na cidade. O empreendimento, com entrega prevista para 2022, esbanja personalidade, sendo inspirado no estilo clássico das imponentes mansões da icônica região dos Hamptons, em Nova York.

A torre de 130 metros de altura, localizada a apenas 400 metros do mar, tem hall de entrada com pé-direito de 12 metros e colunas com capitéis, amplas janelas feitas de forma artesanal, esquadrias em tom dourado, tapetes de pedras nobres e móveis desenhados exclusivamente para o projeto – tudo remetendo ao elegante estilo de vida do destino norte-americano.

O mesmo requinte pode ser visto nos acabamentos dos apartamentos e na ampla área de lazer. Com mais de 1 700 metros quadrados, ela fica no quinto andar e, entre outras coisas, também conta com atrações da cultura americana, como o Chess Lounge, com peças de xadrez em tamanho real, comuns nos hotéis mais luxuosos de Nova York. Outra novidade típica dos Estados Unidos é o Outdoor Grill, um espaço gastronômico ao ar livre com forno de pizza e char broiler. O playground também é inspirado no Farol de Montauk, um dos símbolos dos Hamptons. “É um empreendimento para aqueles que gostam de aproveitar tudo o que o prédio tem para oferecer”, resume Tatiana Rosa Cequinel, presidente do Grupo Embraed.

