Balneário Camboriú: o paraíso dos empreendimentos de luxo

Graças aos edifícios altos de sua orla, Balneário Camboriú, em Santa Catarina, ganhou o apelido de a Dubai brasileira. E a comparação não é à toa: além da beleza natural da região, a cidade se destaca pelos empreendimentos sofisticados, consagrando-se uma referência no mercado imobiliário de luxo no Brasil. Veja a seguir por que o metro quadrado no município já é o segundo mais valorizado do país.

1. Qualidade de vida

Entre as cidades com até 500 000 habitantes, Balneário Camboriú é a quarta melhor para viver no Brasil, considerando o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que leva em conta renda, educação e saúde. Os 124 000 moradores vivem 78,62 anos, média três anos mais alta do que a do Brasil e equivalente à registrada nos Estados Unidos. A cidade é também a mais segura do estado de Santa Catarina e a 16ª melhor do Brasil nesse quesito, segundo um levantamento publicado em 2017 pela consultoria Urban Systems.

2. Localização privilegiada

O prestigiado balneário fica a apenas 90 quilômetros da capital Florianópolis e a 224 de Curitiba (PR). É atendido pelo aeroporto da cidade vizinha de Navegantes e pelo Porto de Itajaí, o segundo maior do Brasil em movimentação de contêineres. Essas características fazem do município um polo não só de turismo, mas também de comércio, indústria e logística.

3. Orla sofisticada

As águas tranquilas de Taquaras. O mar agitado da Praia do Buraco. A Mata Atlântica exuberante da Praia das Laranjeiras. A movimentação de turistas de Estaleirinho. Bem preservadas, as praias da cidade atendem diferentes públicos, de famílias com crianças a surfistas. Tudo isso em uma região que oferece uma vasta rede de gastronomia, é reconhecida nacional e internacionalmente pela excelente vida noturna, investe em conectividade e estimula o uso de bicicletas e a prática de atividades físicas.

4. Investimento garantido

O mercado imobiliário da cidade está bem aquecido, especialmente quando se trata de empreendimentos de luxo, que se concentram principalmente na faixa beira-mar e primeiras quadras. O metro quadrado no município, na média, é o segundo mais valorizado do país, à frente inclusive de São Paulo – e atrás apenas do Rio de Janeiro.

Para Rodrigo Cequinel, diretor comercial da Embraed, referência na construção de imóveis desse padrão em Balneário Camboriú, seja qual for a finalidade de uso, esse nicho de mercado é uma aposta certeira. “Além de ser uma excelente opção para morar, passar férias ou fins de semana, em termos de investimento, trata-se de uma forma de proteger e valorizar recursos”, afirma. “A valorização média anual de nossos imóveis é, atualmente, em torno de 7% acima da inflação. Por fatores que aliam qualidade, solidez da empresa, localização e autenticidade, eles são excelentes investimentos de baixo risco, se comparados com outras possibilidades.”

5. Imóveis de padrão internacional

Uma boa amostra do altíssimo nível dos imóveis da região é o Hamptons Village, um dos recentes lançamentos da Embraed, previsto para ser concluído em 2022. Inspirado no estilo clássico das mansões da região dos Hamptons, em Nova York, o imponente empreendimento se destaca pelo requinte e exclusividade.

O hall de entrada, por exemplo, terá pé-direito de 12 metros, colunas com capitéis e mobiliário desenhado especialmente para o edifício. Nos espaços de lazer, o projeto privilegia ao máximo as opções de entretenimento e relaxamento. Entre elas está um espaço gastronômico ao ar livre com forno de pizza e charbroiler, um playground inspirado no icônico Farol de Montauk e um tabuleiro de xadrez com peças em tamanho real humano, encontrado nos hotéis americanos mais refinados. “Trata-se de um empreendimento de luxo pensado para a família, com localização privilegiada, além de possuir áreas de lazer generosas e desenvolvidas para todos os públicos e idades”, afirma Rodrigo Cequinel.

Outros atrativos são: relax lounge, salão de festas, spa com hidromassagem, sauna úmida, espaço teen com simulador de jogos eletrônicos, sala com jogos e bar, kids room, academia, piscina com raia semiolímpica, salão gourmet e quiosque com churrasqueira. Tudo isso a menos de 400 metros do mar e rodeado por diversas opções de serviços. “Mais do que construir empreendimentos, trabalhamos com o intangível. Valorizamos a arte e os detalhes que cercam a experiência de se viver com qualidade”, resume.

