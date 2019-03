Balanço ficará para outra assembleia, diz Petrobras

São Paulo – A Petrobras informou nesta sexta-feira que a assembleia geral ordinária (AGO) marcada para 29 de abril irá deliberar sobre a eleição dos administradores e membros do conselho fiscal e que a votação das demonstrações financeiras do terceiro e do quarto trimestres serão assunto de uma assembleia extraordinária a ser convocada posteriormente.

Em fato relevante, a companhia reiterou que ainda não há data para conclusão da elaboração das demonstrações financeiras relativas a 2014.