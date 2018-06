Bain Capital vai ajudar Toshiba Memory a buscar grandes aquisições

Tóquio – A Bain Capital, que liderou a compra da Toshiba Memory por 18 bilhões de dólares, anunciou nesta segunda-feira que planeja apoiar os negócios de fusões e aquisições no setor de chips, incluindo contratos potencialmente grandes.

O segundo maior fabricante de chips Nand do mundo deve ter necessidades robustas de recursos – em parte devido à natureza de alto custo de capital da indústria de semicondutores, e também por ter de agradar os membros do consórcio vencedor do Bain.

A empresa de private equity dos Estados Unidos e a Toshiba Memory discutirão que tipo de tecnologias ou aquisições serão necessárias, com o presidente da Toshiba Memory, Yasuo Naruke, observando que no longo prazo a tecnologia ligada à próxima geração de chips de memória será necessária.

“Acredito que nosso poder de financiamento permitirá que a Toshiba Memory se envolva em fusões e aquisições em larga escala”, disse Yuji Sugimoto, presidente do Bain Capital no Japão, após a conclusão do acordo na semana passada.

A conversa sobre potenciais aquisições ocorre em meio à crescente demanda por chips, já que a ascensão de smartphones poderosos, inteligência artificial e direção autônoma exigem quantidades de armazenamento de dados cada vez maiores.

Em setembro passado, o consórcio Bain venceu uma longa e controversa batalha pelo negócio de chips da Toshiba – posto à venda após custos numa unidade nuclear dos EUA mergulharem o conglomerado japonês em crise.

Pelo acordo, a Toshiba reinvestiu na unidade, detendo cerca de 40 por cento. Outros membros do consórcio incluem Apple, a fabricante de chips sul-coreana SK Hynix, Dell, Seagate, Kingston e a Hoya.

Seus novos donos planejam um IPO do negócio em três anos.

A Toshiba tinha 19,3 por cento do mercado de Nand no primeiro trimestre, atrás da arquirrival Samsung que detinha 37 por cento, segundo a empresa de pesquisa TrendForce.

Os chips Nand tridimensionais possuem uma estrutura de células empilhadas, dando-lhes muito mais capacidade de armazenamento do que os chips convencionais.

A expansão agressiva de capacidade para chips 3D Nand está em andamento na Toshiba Memory, com sua sexta linha de produção pronta para operar no terceiro trimestre em sua fábrica de Yokkaichi, no Japão, maior unidade de produção Nand do mundo.

A construção de uma nova fábrica de chips de memória em Kitakami, no norte do Japão, também começará no mês que vem.

Outras expansões de capacidade dependerão da demanda do mercado, disse Naruke, mas acrescentou que novas linhas de produção podem ser construídas em Yokkaichi ou em Kitakami.