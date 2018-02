Baidu supera projeções com receita de mais de US$3 bi

São Paulo – A empresa chinesa de busca na internet Baidu registrou um aumento na receita trimestral acima do esperado e revelou planos de uma oferta de ações de sua plataforma streaming de vídeo iQiyi nos Estados Unidos, conforme a empresa busca novas fontes para impulsionar o crescimento.

O Baidu teve receita de 23,6 bilhões de iuanes (3,72 bilhões de dólares) no quarto trimestre, alta de 29 por cento ante o mesmo período do ano anterior, superando as estimativas de analistas de 23,05 bilhões de iuanes e o próprio guidance da empresa.

O forte resultado é um estímulo importante para o Baidu, que busca acelerar os gastos em apostas mais arriscadas em veículos com direção autônoma e se distanciar de concorrentes como Tencent Holdings e Alibaba em conteúdo de vídeo online.

Uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) nos EUA traria força financeira extra para sua popular plataforma iQiyi, que oferece serviço semelhante ao do Netflix, conforme a empresa aumenta os gastos.

O Baidu informou que o tamanho um IPO ainda não está definido, mas que provavelmente vai permanecer como controladora da iQiyi. A iQiyi poderia valer 8 bilhões de dólares ou mais, segundo o Reuters Breakingviews.

“Um IPO vai impulsionar a posição da iQiyi no mercado e dar a ela mais caixa para comprar conteúdo ou produzir conteúdo próprio”, disse Ni Shuang, analista da Pacific Securities, acrescentando que isso ajudaria o Baidu a manter o ritmo das concorrentes no setor.

O resultado forte do trimestre, impulsionado pelo negócio de busca e de feed de notícias, também é fundamental para gerar fluxo de caixa “para financiar nosso novo negócio de inteligência artificial”, disse o presidente executivo do Baidu, Robin Li, em teleconferência após os resultados.

O vice-presidente financeiro da empresa, Herman Yu, disse que os custos com conteúdo aumentaram 70 por cento no ano passado, para 13,4 bilhões de iuanes, uma vez que a iQiyi adquiriu conteúdo. Esses custos devem subir em ritmo semelhante este ano.

A empresa também vai elevar gastos com pesquisa e desenvolvimento em áreas como Apollo, sua plataforma para direção autônoma, que executivos dizem que se tornará eventualmente em uma “fonte muito significativa de receita para a companhia”.