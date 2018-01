Baidu busca mais investidores em acordo de até US$2 bi, diz fonte

Hong Kong – A ferramenta chinesa de buscas na internet Baidu está buscando novos investidores para sua unidade financeira, negócio que pode chegar a 2 bilhões de dólares e aprofundar sua presença em serviços financeiros, disseram pessoas a par do assunto.

Os investidores vão comprar ações da Baidu Financial (Baidu FSG), hoje da Baidu, ou comprar participações na unidade, hoje avaliada em cerca de 18 bilhões de yuans (2,8 bilhões de dólares), disseram as pessoas à Reuters.

A Baidu está atualmente conversando com potenciais investidores com objetivo de atrair entre 1,5 bilhão e 2 bilhões de dólares, disseram as fontes. Cerca de metade do montante será levantado com a venda de ações que a Baidu tem na unidade, disseram. A rodada de arrecadação deve ser concluída até abril, disse uma das fontes.

A Baidu FSG opera o sistema de pagamento Baidu Wallet, um serviço de crédito e uma plataforma de gerenciamento de riqueza online. Ao reforçar a unidade, a Baidu está tentando reduzir a liderança que os chineses rivais Alibaba e Tencentdesenvolveram em serviços financeiros.

A rodada de captação de fundos ocorre no momento em que a Baidu está promovendo uma reorganização de sua estratégia corporativa, em meio a busca de novas fontes de receitas fora do seu principal negócio de buscas na internet.

A Baidu recusou-se a comentar sobre a rodada de financiamento. Todos as pessoas pediram para não serem identificadas porque o plano ainda é confidencial.