B3 vai manter política de dividendos enquanto paga dívida da fusão

São Paulo – A operadora de bolsa B3 não precisará mudar sua política atual de distribuição de dividendos para poder pagar a dívida contraída para financiar a aquisição da Cetip pela BM&FBovespa, que deu origem à companhia, disse um executivo do grupo nesta sexta-feira.

“Nossa geração de caixa será suficiente para conseguirmos manter a atual política de dividendos”, disse o diretor de relações com investidores, Rogerio Santana, em teleconferência com jornalistas sobre os resultados da empresa do primeiro trimestre.

A B3 planeja distribuir de 70 a 80 por cento do lucro de 2018 e 2019 na forma de remuneração aos acionistas.