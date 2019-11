B3 tem lucro líquido de R$ 719 mi no 3º trimestre

São Paulo — A B3 teve forte alta no lucro do terceiro trimestre, refletindo o robusto aumento das receitas nos mercados de renda fixa e variável no período.

A operadora brasileira de infraestrutura de mercado anunciou nesta quinta-feira que teve lucro recorrente de 851 milhões de reais no período, alta de 38,7% ante mesma etapa de 2018, mas pouco abaixo da previsão média de analistas compilada pela Refinitiv, de 873,9 milhões. Em termos líquidos, o lucro foi de 719,6 milhões de reais, valor 54,6% maior do que um ano antes.

A receita líquida da companhia entre julho e setembro somou 1,7 bilhão de reais, incremento de 34,1% ano a ano, fortalecida sobretudo pelo 73% no segmento de ações e instrumentos de renda variável. Só com ofertas de ações, as receitas subiram 1045.

No mercado de juros, moedas e mercadorias, as receitas subiram 36,4%, a 401,5 milhões, refletindo o aumento do volume médio diário negociado.

Essa combinação ofuscou a queda ano a ano de 4,1% nas receitas com produtos de balcão e a modesta alta de 4,6% no faturamento na infraestrutura para financiamento de veículos.

Na outra ponta, as despesas subiram 5,5%, para 677,7 milhões de reais.

Assim, o resultado operacional da B3 medido pelo lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) recorrente subiu 42,3%, para 1,11 bilhão de reais. A margem Ebitda subiu 5,1 pontos percentuais, para 72,5%.

“O terceiro trimestre foi marcado pelo elevado nível de atividade dos clientes em nossos mercados, com volumes recordes em ações e derivativos listados, além de mais de 70 bilhões de reais em ofertas de ações no ano”, afirmou o presidente-executivo da B3, Gilson Finkelsztain, no relatório.