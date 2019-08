B2W aumenta vendas em 22% e, sobretudo, consegue queimar menos dinheiro

Outrora rainha absoluta do comércio eletrônico brasileiro, a B2W, dona das Lojas Americanas, do Submarino e da Shoptime, conseguiu dar alguns passos para voltar aos tempos de glória.

A série de iniciativas dos últimos trimestres — que incluem carteira digital, dinheiro de volta, serviço de entrega próprio e ações para aumentar a qualidade do marketplace — fez as vendas no segundo trimestre atingirem 3,9 milhões de reais, alta de 22% na comparação com o ano passado.

Sem incluir os resultados das lojas físicas das Lojas Americanas, a empresa cresceu o dobro do mercado de comércio eletrônico no período, que subiu 11%, segundo a consultoria eBit/Nielsen.

Para além do bom resultado, contudo, o que mais animou os investidores sobre a B2W é que a empresa conseguiu fazê-lo queimando menos caixa. A empresa conseguiu gerar no trimestre 40,3 milhões de reais em caixa, o melhor resultado em nove anos.

A geração de caixa no segundo trimestre foi de 6 milhões de reais entre abril e junho, após a B2W ter tido caixa negativo de 34 milhões de reais no mesmo período do ano passado.

A B2W vinha sendo criticada nos últimos anos por crescer muito e oferecer descontos sem pensar na sustentabilidade financeira, enquanto uma das principais concorrentes, a Magazine Luiza, mostrava caixa mais saudável. A derrocada de outra empresa 100% digital, a Netshoes, também fez o modelo digital da B2W ser questionado. Mas a época do vale-tudo parece ter ficado para trás.

“Seguimos forte em nossa meta de crescer pelo menos duas vezes o mercado em 2019”, disse o diretor financeiro da B2W, Fabio Abrate.

Quem vai ser a Amazon brasileira?

Dentre os motivos que levaram à alta, a B2W cita o crescimento de 51% das vendas no marketplace (quando lojistas parceiros vendem seus produtos no site da empresa). O marketplace respondeu por 59% das vendas no trimestre.

Foram mais de 5 milhões de novos vendedores adicionados à plataforma da B2W no trimestre, chegando a 30 milhões de lojistas parceiros. Esse crescimento fez a empresa passar a oferecer mais de 12 milhões de produtos, quase o dobro dos 6,4 milhões no ano passado.

Para Abrete, da B2W, o resultado do trimestre “consolida a percepção de que nossos clientes podem comprar de tudo”.

Como já fazem concorrentes como Magazine Luiza e Mercado Livre, a Americanas também está oferecendo um serviço de entrega próprio para melhorar o serviço prestado pelos lojistas parceiros. A empresa afirma que 92% dos parceiros marketplace já estão usando o serviço, em comparação a 67% no mesmo período do ano passado.

As empresas de varejo brasileiras lutam para ver quem conseguirá ser a “Amazon brasileira”, aumentando a frequência de compra dos clientes e conseguindo se consolidar sua imagem como uma empresa que vende de tudo.

Os parceiros do marketplace ajudam as empresas a terem maior variedade de produtos e a abraçarem a chamada “segunda onda” do varejo, vendendo produtos diversos que vão de itens de supermercado a roupas, produtos mais baratos capazes de fazer os clientes voltarem à loja com mais frequência do que com a compra de um celular ou eletrodoméstico.

Parte por sua variedade de produtos e de lojistas no marketplace, o Mercado Livre é hoje líder do e-commerce brasileiro, com fatia de mercado de 32%, ante 19% da B2W, 9% do Magalu e 9% da Via Varejo.

No mês passado, um relatório do Bradesco BBI fez as ações de Mercado Livre e Magazine Luiza subirem ao afirmar que, no varejo brasileiro, as duas empresas eram as melhor posicionadas para abraçar a segunda onda do comércio eletrônico. O Mercado Livre, por sua grande disponibilidade de produtos, e o Magazine Luiza por sua boa malha logística, capaz de entregar produtos mais leves com mais rapidez, e pela compra da Netshoes, que fará sua variedade de produtos aumentar.

Loja da Rede Americanas: resultados da B2W não incluíram lojas físicas Loja da Rede Americanas: resultados da B2W não incluíram lojas físicas

Novos serviços

Para além da segunda onda, a B2W quer mostrar que também é capaz de ingressar também nos serviços financeiros com a carteira digital AME, cuja sociedade é dividida entre a B2W e as Lojas Americanas, sua divisão de lojas físicas. A empresa afirma que teve 3 milhões de downloads do aplicativo, mas ainda não divulga volume de transações ou outras informações.

A atuação nos serviços financeiros foi o principal fator que fez a ação do Mercado Livre subir dois dígitos após a divulgação do resultado da empresa neste semana. A empresa argentina afirmou que os serviços financeiros têm mais capacidade de crescimento do que as vendas no comércio eletrônico.

A empresa, assim como as concorrentes — que vão do Mercado Livre às entregadoras de comida Rappi e iFood — aposta em sua grande base de usuários para fazer o AME deslanchar e tornar-se um “superapp”, onde os usuários podem não só comprar como recarregar o celular ou pagar contas.

A boa notícia para a empresa foi que o número de usuários mensais dos aplicativos de Submarino, Americanas e Shoptime subiu de 11 milhões no primeiro trimestre para 17 milhões no segundo trimestre. O Mercado Livre, por exemplo, tem mais de 30 milhões de usuários ativos e afirmou que sua carteira digital já atingiu 3 milhões de usuários ativos. O líder no Brasil é o PicPay, com 10 milhões de usuários.

Apesar de ainda não haver detalhes sobre o AME, os resultados da B2W animaram os investidores e as ações fecharam o dia com alta de 17,75%, a 44,05 reais, com a B2W respondendo pela segunda maior alta da bolsa nesta sexta-feira.

Quando as concorrentes Via Varejo e Magalu divulgarem seus balanços, o mercado estará atento à capacidade das empresas de aumentar as vendas e a participação do marketplace, ao mesmo tempo que queimando a menor quantidade de dinheiro possível. A B2W, por ora, fez a lição de casa. Resta ver como se portará no longo prazo.