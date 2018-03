B2W anuncia troca na presidência do conselho

São Paulo – A companhia de comércio eletrônico B2W, controlada pela Lojas Americanas, anunciou nesta quarta-feira, 7, várias alterações na alta cúpula da empresa e ainda a criação de duas empresas – a IF – Inovação e Futuro, voltada para a criação e concepção de novos negócios, e a Let’s Logística. Com as mudanças, Anna Christina Ramos Saicali deixará a presidência da B2W para assumir o conselho de administração da companhia e ainda o cargo de CEO da IF. Marcio Cruz Meirelles, por sua vez, assumirá como novo diretor-presidente da B2W a partir de 1 de junho.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa diz que as mudanças ocorrem em razão das rápidas transformações observadas no mundo dos negócios (físico e digital), diante da rápida globalização, do surgimento de novos modelos de negócio, novas tecnologias e novas regulações, que tornam cada vez mais complexas as organizações. Segundo a companhia, o contexto obriga que as empresas tenham um olhar muito além dos seus negócios atuais.

“As empresas precisam encontrar alternativas e modelos disruptivos, estimulando, continuamente, a revisão de seus planos estratégicos e a busca pela estrutura societária mais adequada para suportar o crescimento futuro dos negócios”, diz.

Dentro desse novo cenário, a B2W informa que André Street de Aguiar sairá do conselho da companhia, devendo permanecer no colegiado até 1 de junho de 2018, data na qual a Anna Christina passará a presidir o colegiado.

IF

Sobre a IF, a empresa explica que a mesma nascerá com a missão de criar negócios disruptivos, sendo responsável pela concepção, criação, incubação e aceleração desses novos negócios, que, maduros, serão integrados às estruturas das companhias. Será responsável também pelas sinergias entre os negócios das companhias, pelos laboratórios digitais e por liderar a transformação digital.

“Anna Christina será a CEO da IF, por seu profundo conhecimento de todos os assuntos relacionados aos negócios das companhias, por sua reconhecida capacidade de liderança, visão estratégica e voltada para o futuro e capacidade para criar e executar planos estratégicos”, diz a empresa no fato relevante.

A B2W lembra que Anna Christina está à frente da empresa, como CEO, há 14 anos. Assumiu, como diretora-presidente da Americanas.com em 2004, conduziu o processo de aquisição do Shoptime em 2005 e criou a B2W em 2006, fruto da fusão da Americanas.com, Submarino e Shoptime.

“Na B2W, criou a plataforma digital que conecta pessoas, negócios, produtos e serviços. Nesse período, adquiriu 13 relevantes e estratégicas empresas nas verticais de tecnologia, logística e distribuição. Sua carreira teve início em 1997 na Lojas Americanas (Lasa), tendo permanecido até 2004 como Diretora de Gente e Tecnologia”, destaca.

Já Marcio Cruz ingressou como estagiário na Lasa há mais de 20 anos. “Exerceu diversos cargos de relevância com resultados sólidos nas áreas de prevenção de perdas, operações de loja e financeiro. Em 2009, foi alçado a Diretor Comercial Estatutário de Lasa, permanecendo até 2011, quando se tornou Diretor Comercial Estatutário de B2W. Nesse período, participou de inúmeros desafios no processo de transformação e sedimentação da B2W em uma plataforma digital”, ressalta a companhia.

Let’s

A empresa acrescenta que no mesmo contexto de inovação e de criação de negócios disruptivos para suportar o crescimento das companhias será criada a Let’s – Logística e Distribuição para estabelecer uma gestão compartilhada de seus respectivos ativos de logística e distribuição sob uma liderança única, tendo como seu CEO José Timotheo de Barros.

“Esta plataforma cobre 100% dos municípios do Brasil, por meio da malha logística de Centros de Distribuição, Hubs (transit points) e lojas, estrategicamente localizados”, diz a empresa.

A empresa informa que Barros ingressou na Lojas Americanas (Lasa) em 1996 pelo Programa de Trainees e liderou a revisão do sistema de distribuição. Participou da criação da Americanas.com em 1999 e da criação da B2W em 2006. Entre os anos de 2007 e 2010, foi CFO e IRO de Lasa e de B2W. A partir de 2011, na B2W, liderou a estruturação da plataforma de logística e distribuição, incluindo as aquisições de importantes transportadoras.