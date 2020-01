B2W anuncia compra de portal Supermercado Now

São Paulo — A empresa de comércio eletrônico B2W anunciou nesta segunda-feira a compra do Supermercado Now, plataforma de e-commerce que agrega produtos de supermercados online, por valor não revelado.

Criado em 2016, o Supermercado Now permite que pessoas comprem pela internet na loja de sua preferência e optem por retirar os itens no mercado ou receber no endereço em até 2 horas ou em um horário agendado.

Em comunicado, a B2W afirma que o Supermercado Now tem mais de 30 redes de supermercado parceiras, e clientes com perfil de compra de alta recorrência.

“O modelo de negócios tem grande oportunidade de crescimento no Brasil e permitirá à B2W expandir sua presença na categoria de supermercado, abrindo uma nova frente de crescimento e oferecendo um sortimento ainda mais completo para os mais de 16 milhões de clientes ativos da companhia”, afirmou a B2W.