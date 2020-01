Azul vai operar voo diário Campinas-Nova York a partir de junho

São Paulo — A Azul anunciou nesta quinta-feira que vai começar a operar um voo diário entre o aeroporto Viracopos (SP) e o terminal JFK, em Nova York, a partir de 15 de junho, seu terceiro destino da companhia brasileira nos Estados Unidos.

A empresa vai operar o voo de pouco mais de 9 horas com Airbus A330. As passagens começam a ser vendidas nesta quinta-feira com preços a partir de cerca de 2.400 reais ida e volta.

Nos EUA, a Azul já voa para Orlando e Fort Lauderdale, na Flórida. A companhia também opera voos para Lisboa e Porto, em Portugal; e Buenos Aires, na Argentina.