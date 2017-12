São Paulo – A companhia aérea Azul anunciou nesta quarta-feira a criação de uma companhia de logística integrada em parceria com os Correios que deve começar a operar no primeiro semestre do próximo ano.

A Azul terá 50,01 por cento da nova empresa e os Correios, o restante, afirmou a empresa em comunicado, sem dar mais detalhes.

Mais informações em instantes.