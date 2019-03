Azul tem queda de 53% no lucro líquido do 4º trimestre

São Paulo – A Azul teve lucro líquido de 138 milhões de reais no quarto trimestre, queda de 53,5 por cento sobre o resultado positivo de um ano antes, informou a terceira maior companhia aérea do Brasil nesta quinta-feira.

A companhia teve lucro antes de juros, impostos, depreciação, amortização e leasing de aeronaves (Ebitdar) de 762,7 milhões de reais nos três últimos meses de 2018, aumento de 14,5 por cento no comparativo anual. A margem cresceu 0,2 ponto percentual, a 30,7 por cento.

O chamado resultado operacional (Ebit) foi de cerca de 283 milhões de reais, queda de cerca de 5 por cento na relação anual, pressionado por desvalorização de 17,3 por cento do real e do aumento de 37,2 por cento no preço do combustível.

A rival Gol divulgou dias atrás alta de 74 por cento no Ebit do período, para 672,4 milhões de reais.

Segundo a Azul, o indicador de custo “Cask” sem incluir combustível caiu 8,1 por cento no quarto trimestre sobre um ano antes, para 19,27 centavos de real.

“Essa é a principal razão de decidirmos acelerar nosso plano de renovação de frota em 2019. Durante o ano, esperamos adicionar 21 aeronaves de nova geração, um aumento de oito unidades em relação ao nosso plano anterior, e substituir 15 jatos mais antigos”, afirmou no balanço o presidente-executivo da Azul, John Rodgerson.

O indicador de preços de passagens foi de 37,99 centavos de real no quarto trimestre, queda de 1 por cento na comparação anual.

A empresa, que anunciou nesta semana intenção de comprar cerca de 60 por cento das operações da rival Avianca Brasil, teve alta de 13,5 por cento na receita líquida do trimestre passado, para 2,48 bilhões de reais.

A Azul terminou 2018 com 4 bilhões de reais em liquidez total. A dívida total somava 3,4 bilhões de reais e a alavancagem permaneceu estável em 4,2 vezes, considerando dívida líquida ajustada sobre Ebitdar.