Azul tem alta de 14% no volume de passageiros

São Paulo – A Azul informou nesta segunda-feira que registrou alta de 14% na demanda total por seus voos em maio na comparação com o mesmo período do ano passado, movimento influenciado pela forte alta do desempenho internacional.

A oferta total no período subiu 13,5%. A taxa de ocupação total em maio foi de 80,1%, alta de 0,3 ponto percentual na comparação anual.

No mês passado, em que o setor foi atingido por impactos da greve dos caminhoneiros, a demanda doméstica da Azul subiu 1,5 por cento, enquanto a oferta teve alta de 2,6 por cento. Com isso, a taxa de ocupação foi de 77,1 por cento, queda de 0,9 ponto percentual.

Já o mercado internacional registrou avanço de 71,4 por cento na demanda e de 71,5 por cento na oferta. A taxa de ocupação recuou 0,1 ponto percentual, para 89,5 por cento.