Azul tem alta de 14% em tráfego de passageiros em janeiro

São Paulo – A companhia aérea Azul teve alta de 14 por cento no tráfego de passageiros em janeiro ante igual mês de 2017, com crescimento de 12,3 por cento no número de assentos-quilômetro oferecidos, informou a empresa nesta quinta-feira.

A taxa de ocupação total da empresa no mês subiu 1,3 ponto percentual na comparação anual, para 85,4 por cento, puxada por voos domésticos, com aumento de 1,2 ponto para 83,4 por cento.

No segmento internacional, a taxa de ocupação caiu 2,6 pontos percentuais na mesma comparação, para 91,4 por cento.