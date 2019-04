Azul sugere leiloar UPIs da Avianca em bloco e individualmente

Por Cynthia Decloedt

São Paulo – A Azul sugeriu um novo modelo de leilão para as Unidades Produtivas Isoladas (UPIs) da Avianca Brasil, no qual as sete unidades fossem colocadas à venda em um único bloco e também isoladamente, e que o resultado considerasse o melhor lance. De acordo com a proposta feita pelo advogado da Azul, Luiz Fernando Paiva, do escritório Pinheiro Neto, se o melhor lance ocorresse pelo bloco, as sete UPIs seriam vendidas no bloco.

O advogado da Elliot, Eduardo Mattar, do escritório Pinheiro Guimarães, por sua vez, disse que não gostaria de correr o risco de judicialização desse modelo e se mostrou contrário à proposta.

Anteriormente, o advogado da Avianca, Ivo Waisberg, havia dito que modificações no plano seriam discutidas em intervalo.

Devem também ser incluídos nos autos do processo de recuperação judicial na segunda-feira, os documentos referentes às negociações da Elliot, Gol, Latam e Avianca em torno de um novo plano.