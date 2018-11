Azul serve comida de boteco e cerveja artesanal em voos internacionais

São Paulo – Durante todo o mês de novembro, passageiros da classe executiva que voarem com a Azul para um destino internacional terão uma novidade no cardápio.

A companhia aérea servirá um prato inspirado no vencedor do concurso “Comida di Buteco”, o petisco “Mineirice Uai”, do Boteco Vô Joaquim, de Campinas. Para completar o cardápio da Azul Business, a empresa, em parceria com a Ambev, incluirá a cerveja mineira Wäls, lançamento no mercado de bebidas. A opção estará válida para quem voar com a companhia saindo de Belo Horizonte, Campinas e Recife para Orlando, Fort Lauderdale ou Lisboa.

Por conta das características do preparo de refeições para consumo a bordo, o prato foi adaptado. O petisco se transformou em prato e terá carne de lata com tutu, couve à mineira e manteiga de garrafa.

Desde 2000, o Comida di Buteco realiza o concurso em que público e jurados elegem o melhor boteco de 21 cidades brasileiras. O concurso dá relevância aos estabelecimentos que tem o próprio dono à frente, não participando do concurso redes ou franquias. Em cada cidade foi eleito um campeão, visitado por um corpo de três jurados.

A Azul patrocinou o concurso e, como contrapartida, teve o direito de reproduzir o prato do vencedor nacional do Comida em seu cardápio de bordo internacional.

De acordo com a diretora de marketing e comunicação da Azul, Claudia Fernandes, “sempre buscamos renovar o menu de nossos voos internacionais, trazendo novidades e alinhando nossa marca com as tendências do mercado. É por isso que incorporamos ao nosso cardápio uma adaptação do vencedor do Comida di Buteco e passamos a oferecer uma cerveja que é lançamento na indústria de bebidas”.