Azul quer aumentar frequências para Bariloche no inverno

São Paulo – A companhia aérea Azul pretende adicionar mais voos semanais na rota Campinas-Bariloche na próxima temporada de inverno, período em que a demanda pelo destino no país vizinho é maior. A empresa já solicitou às autoridades brasileira e argentina a intenção de aumentar a quantidade de um para três voos semanais no trecho durante o inverno de 2018.

A Azul informou ainda que estenderá o prazo das frequências entre Bariloche e Campinas até o início de setembro. Entre 30 de junho e 5 de agosto, serão três voos por semana, operados às quartas, sábados e domingos.

De 11 de agosto a 1º de setembro, serão duas frequências, às quartas e domingos. As operações serão realizadas com o Airbus A320neo, aeronave com capacidade para 174 clientes.

A companhia começou a voar para o destino no ano passado e a experiência superou as expectativas, afirma o diretor de planejamento de malha da Azul, Daniel Tkacz.