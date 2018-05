Azul planeja abrir mil vagas e promover 800 funcionários em 2018

São Paulo – A Azul informou nesta quarta-feira que pretende contratar mais de 500 funcionários até o fim deste ano, após as 900 contratações realizadas desde outubro do ano passado, em meio às perspectivas de aumento da demanda e inclusão de novos destinos.

Em março, a demanda de passageiros por voos da Azul cresceu 10 por cento ante igual período do ano passado, impulsionada pelo salto da procura por voos internacionais.

As novas contratações devem acontecer em todas as áreas da empresa, que anunciou em março seu plano de inaugurar voos para até 35 novas cidades nos próximos anos, incluindo destinos no Brasil e no exterior. Além das contratações, a empresa planeja ainda promover outros 800 funcionários do atual quadro de 11 mil pessoas.

“Nos últimos seis meses, mesmo período em que a economia brasileira voltou a dar sinais de melhora, realizamos mais de 900 novas contratações”, disse o vice-presidente de Pessoas e Clientes da Azul, Jason Ward, em comunicado.

Do total de novos funcionários contratados desde outubro do ano passado, a Azul informou que 450 foram este ano, deixando assim outras 550 vagas para chegar aos 1.000 novos funcionários que a empresa espera ter até o final do ano.