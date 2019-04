Azul obtém financiamento de US$ 200 milhões para manutenção de motores

A Azul disse nesta quarta-feira, 3, que fechou um financiamento de 200 milhões de dólares com instituição do governo norte-americano para a manutenção dos motores de suas aeronaves Embraer E-195, de acordo com comunicado ao mercado.

A linha de crédito foi concedida pela Corporação de Investimento Privado no Exterior (OPIC), instituição financeira do governo americano que fomenta investimentos de empresas americanas em mercados emergentes.

“Essa nova fonte de financiamento nos ajudará a otimizar nossa posição de liquidez e o processo de manutenção dos motores dos nossos jatos da Embraer”, afirmou Alex Malfitani, vice-presidente Financeiro da Azul no comunicado.

De acordo com a empresa, com a parceria, a Azul se torna a primeira companhia aérea do mundo a obter um financiamento dessa natureza com a OPIC.